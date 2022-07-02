Хельсинки, , 07:58 — REGNUM Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что между Россией и странами Западом появился новый «железный занавес». Об этом он заявил телеканалу CNN.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению главы МИД, из-за специальной военной операции на Украине наступила «новая реальность», которая привела к «разрушению архитектуры европейской безопасности».

Хаависто также отметил, что опасается «безответственных разговоров о ядерном и химическом оружии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекка Хаависто выразил уверенность в том, что доверие в отношениях между Россией и ЕС восстановится, но на это потребуется время.

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