Хельсинки, 2 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что между Россией и странами Западом появился новый «железный занавес». Об этом он заявил телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По мнению главы МИД, из-за специальной военной операции на Украине наступила «новая реальность», которая привела к «разрушению архитектуры европейской безопасности».

Хаависто также отметил, что опасается «безответственных разговоров о ядерном и химическом оружии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекка Хаависто выразил уверенность в том, что доверие в отношениях между Россией и ЕС восстановится, но на это потребуется время.