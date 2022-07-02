Куала-Лумпур, , 07:56 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве достигло 35 771 человека. Также за минувшие сутки в стране выявили 2773 носителей SARS-CoV-2, причем четверо из них прибыли на малайзийскую территорию из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 568 828 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что уже смогли выздороветь и выписаться из медицинских учреждений 4 502 840 человек. В настоящее время в Малайзии числится 30 217 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 47 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 28 нуждаются в кислородной поддержке.