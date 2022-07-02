Тбилиси, 2 июля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В столице Грузии открылся магазин, в котором продаются изделия, вручную изготовленные женщинами-заключёнными, сообщает 1 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Rennett Stowe Тюрьма

Магазин Re-Market, открытый на проспекте Церетели, является специальным проектом министерства юстиции, который был создан с помощью американских партнёров. Изготавливая сумки, кошельки и браслеты из кожи, дерева и шерстяных материалов, осужденные создают рабочее пространство в тюрьме.

Работы работающих женщин-заключённых скоро будут доступны в Интернете. Также планируется создать курьерскую службу.

В пенитенциарных учреждениях организуются специальные рабочие места для индивидуального трудоустройства осужденных. Помещения оснащены 3D-принтерами и гравировальными станками, на которых можно изготавливать кожу, различные дизайнерские аксессуары.

Магазин был открыт при поддержке Бюро по сотрудничеству с антинаркотическими и правоохранительными органами США. Цель проекта — увеличить доход осуждённых, провести период их пребывания в тюрьме с пользой и иметь стабильный доход на следующем этапе.