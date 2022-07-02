Хартум, , 07:47 — REGNUM Участники акций протеста в Судане объявили, что начинают бессрочную кампанию забастовок и других акций в ответ на гибель девяти человек при разгоне демонстраций силовиками с 30 июня на 1 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судан David Stanley

Протесты охватили города Хартум, Омдурман, Бахри и Мадани.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Организация Объединенных Наций и Африканский союз осудили власти Судана за гибель девяти демонстрантов, а также потребовали остановить необоснованные аресты и задержания протестующих.

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