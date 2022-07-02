Иркутск, 2 июля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Иркутской области за сутки потушили не менее семи лесных пожаров общей площадью 129,9 гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства.

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«За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано семь возгораний на общей площади 129,9 га; два — в Усть-Удинском районе, по одному — в Боханском, Иркутском, Жигаловском, Катангском и Чунском районах», — рассказали в администрации.

Отмечается, что, по состоянию на 2 июля, в регионе локализовано шесть очагов возгораний. Их общая площадь оценивается в 21,4 тыс. гектаров. Уточняется, что пожары действуют в Катангском, Братском, Качугском, Нижнеилимском и Чунском районах.

В их ликвидации принимают участие 387 специалистов, а также 55 единиц спецтехники. Также за обстановкой наблюдают не менее десяти самолетов.