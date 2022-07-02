Вашингтон, 2 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Американский актёр кино и телевидения Джо Тёркел умер в США в возрасте 94 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на представителей актёра.

Цитата к/ф Сияние. реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Джо Тёркел в роли бармена

Тёркел умер в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния. Перед смертью актёр успел завершить работу над мемуарами, которые его семья планирует опубликовать в конце 2022 года.

Джо Тёркел сыграл более сотни ролей в фильмах и телесериалах. Самыми известными работами актёра стала роль в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и трёх картинах режиссёра Стэнли Кубрика: «Убийство», «Тропы славы» и «Сияние».

В 1998 году Тёркел объявил о завершении своей кинокарьеры. После этого он занимался написанием сценариев для кино и телевидения.