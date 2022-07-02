Денис Абрамов,
2 июля 2022, 18:55 — REGNUM В окрестностях города-курорта Кисловодска, вдоль реки Берёзовка, расположено необычайно красивое и живописное ущелье. Берёзовское ущелье или балка привлекает сотни любителей пешего туризма своими пейзажами и доступностью маршрута.
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовская балка берёт своё начало на окраине Кисловодска и протягивается до Скалистого хребта в районе Бермамытского плато. Длина ущелья составляет около 19 км. Когда-то в этих местах прорастала пышная березовая роща, от которой и пошло название протекающей вдоль ущелья небольшой речки.
Пеший турист в Берёзовском ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка — правый приток реки Подкумок
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Тропа Березовского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовая роща в настоящее время
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Заброшенная пасека
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Заброшенная пасека
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Вдоль реки проходят несколько протоптанных троп, прохождение маршрута не составит труда даже неопытному туристу. Единственное, нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд, ведь дорога несколько раз переходит с одного берега на другой. Не стоит волноваться, река Берёзовка совсем не глубокая.
Тропа Березовского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Нужно быть готовыми к многочисленным переходам реки вброд
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка совсем не глубокая
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Берёзовка местами совсем мелкая
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Над ущельем возвышается величественная отвесная скала, образованная доломитовой породой. Скальные стены достигают высоту до 200 метров и пользуются большой популярностью у скалолазов.
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отвесная скала доломитовой породы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Скальные стены достигают до 200 метров в высоту
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Одна из троп Берёзовского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Палаточный лагерь
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Палаточный лагерь
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Напоминание туристам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Любая из троп Березовской балки очень живописна — на склонах произрастает множество видов растений, среди которых целебные травы, барбарис, шиповник. На склонах и лужайках пасутся лошади и коровы.
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Склоны ущелья усыпаны цветами
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Поляна с цветами
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошадь
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Корова на водопое
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Ущелье было изучено в XIX веке. В 1825 году профессор Императорской медико-хирургической академии Александр Петрович Нелюбин, изучая ущелье, обнаружил источники минеральных вод, в том числе и нарзана. Нарзан Березовского ущелья поступает по водопроводу в кисловодские лечебницы. В сутки березовское месторождение даёт до 250 тысяч литров лечебной воды. Источник нарзана встречается туристам на пути прохождения маршрута, из него можно свободно пить воду.
Берёзовское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Нарзанная скважина
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Жилой сектор
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Жилой сектор
Денис Абрамов © ИА REGNUM