Челябинск, , 07:38 — REGNUM В Курганской области 32-летнего гражданина ждёт лечение в психбольнице после совершения развратных действий в отношении детей. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в январе в одной из социальных сетей он познакомился с ребёнком. В ходе переписки он и совершил свои действия. Законные представители ребёнка обратились в полицию.

В ходе расследования сотрудники СКР обнаружили ещё один случай противоправных действий и посчитали, что задержанный причастен и к этому эпизоду. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его страдающим психическим расстройством и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд, который и решит вопрос о применении к этому лицу принудительных мер медицинского характера.