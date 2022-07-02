Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Усталости населения от событий на Украине и переключения на внутреннюю повестку опасаются лидеры западных стран. Об этом 1 июля пишет издание Politico.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что лидеры стран НАТО опасаются, спада интереса общественности в западных странах к событиям на Украине. В такой ситуации общество будет не готово продолжать борьбу и демонстрировать единство в оказании поддержки Киеву, как того желают правительства стран Запада. Указывается, что тенденции к такому повороту общественного настроя уже начинают явственно прослеживаться.

«Это продолжается уже четыре месяца. И мы видим высокую инфляцию, энергетический кризис. Ковид никуда не делся. Так что это становится более проблематичным, но нам нельзя уставать, потому что мы обязаны помочь Украине защитить страну», — так пафосно отреагировала премьер-министра Эстонии Каи Каллас на вопрос об усталости сограждан от украинских событий.

Также приводятся результаты социального опроса, который проводился в США социологической службой YouGov. По данным опроса, лишь 8% респондентов ответили, что в качестве основного приоритета для политики администрации президента США Джозефа Байдена видят «обеспечение поражения России на Украине». Самым популярным ответом стал «снизить, либо устранить инфляцию», за него высказались 38% опрошенных. Далее по популярности следуют: «урегулирование энергетического кризиса», «снижение затрат» и «улучшение доступа к здравоохранению».

Автор публикации резюмирует, что спустя четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине решимость Запада в поддержке Украины остается непоколебимой. Однако в дальнейшем всё будет зависеть от того, смогут ли те, кто настаивает на помощи Киеву, убедить своих сограждан в необходимости этого решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил мировых лидеров убедить своих сограждан поддерживать Киев.

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