Джуба, , 07:30 — REGNUM Более 20 тысяч человек, живущих в лагерях для перемещенных лиц в Южном Судане, могут умереть от голода. Об этом передает телерадиовещательня корпорация Би-би-си.

Голод в Африке quentcourtois0

Речь идет об учреждениях, расположенных в штате Варрап. Такая ситуация связана с тем, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приостановила свою деятельность в стране из-за отсутствия финансирования. Из-за этого на фоне голода в лагерях в Варрапе умерли уже двое детей и один взрослый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо объявил о том, что Совет безопасности Организации Объеденных Наций планирует провести 2 июля заседание по Украине и продовольственной безопасности в мире.

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