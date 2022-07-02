Веллингтон, 2 июля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 6460 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Также 166 заболевших прибыли в страну из-за границы. По данным ведомства, средний показатель по числу выявляемых ежесуточно заболевших за прошедшую неделю составил около 6825. Кроме того, за 1 июля в Новой Зеландии скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 423 пациента с COVID-19. Из них семеро находятся в отделениях реанимации или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 345 175 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.