Москва, , 07:19 — REGNUM Роскосмос планирует запустить все готовые ракеты «Протон», которые останутся у госкорпорации после перехода на носители нового семейства «Ангара». Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин РИА Новости.

Рогозин объяснил, что ракеты «Протон» остаются надёжным средством выведения орбиты на околоземную нагрузку, к которому привыкли заказчики. Стартовая площадка под эти носители на космодроме Байконур находится в хорошем состоянии, поэтому ничто не помешает пускам «Протонов», которые останутся после 2024 года.

«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать…» — подчеркнул глава Роскосмоса.

Первый запуск ракеты семейства «Протон» состоялся в 1965 году. К началу 2022 году число успешных запусков всех ракет этого семейства в разных модификациях превысило 426.

На 2024 год запланирован переход на новые российские ракеты тяжёлого типа «Ангара-А5». Первый испытательный пуск тяжёлой «Ангары» состоялся в 2014 году.