Тбилиси, 2 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Больше всего нефти Грузия импортирует из России, сообщает 1 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Раньше основным поставшиком нефти в Грузию была Туркмения. Но за последнее время главной страной — экспотрёром нефти в Грузии стала Россия.

Между тем, несмотря на все ожидания и обещания премьер-министра Ираклия Гарибашвили, цены на топливо в Грузии по-прежнему находятся на самом высоком уровне. Ожидается, что в ближайшее время цены на нефть и нефтепродукты вырастут ещё больше.