Андрей Чепакин,
2 июля 2022, 20:29 — REGNUM Дворцовая площадь в Петербурге за свою более чем 256-летнюю историю видела многое. Но на лыжах летом на ней катались не часто. Пусть даже эти лыжи с колёсиками.
Прекрасные декорации «Спринта на Дворцовой»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Пустите! У меня там, можно сказать, муж помирает, — пыталась прорваться в финишный коридор симпатичная блондинка с нагрудным номером 201. — Ваня, ты как там?!»
Волонтёры были не очень строги: «Проходите! Спасайте»!
Блондинкой была призёр последних Олимпийских игр Кристина Резцова, а Ваней её муж — известный лыжник Иван Анисимов.
Кристина Резцова и Иван Анисимов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристины в этот день хватало на всё: заехать в призы в лыжероллерном спринте, целовать своего Ваню, шутить и пикироваться с коллегой Максимом Цветковым и, конечно, на то, чтобы уверенно победить в своей профильной дисциплине — отрыв от других биатлонисток был не «трамвайная остановка», но внушительным.
Настроение у Кристины и Максима отличное!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Всё это было на легендарных когда-то соревнованиях «Спринт на Дворцовой». Старт принимал звёзд лыжного спорта первой величины. За их сражениями на трассе наблюдали тысячи зрителей. Но не всё хорошее у нас процветает. «Спринт» постепенно (или неожиданно, что не принципиально) завял. Но лыжники о нем помнили и лелеяли мысль о возрождении.
Город и спорт
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Арка Главного штаба — «классический» фон для гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Эрмитажу «Спринт» к лицу
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Мужской старт крупным планом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Фоторепортёр Юлия Осмоловская за работой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Падения, увы, — часть гонок
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Гонка на фоне границы безопасности
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Максим Цветков на фоне Исаакиевского собора
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Команда массажистов успевала всё
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Главный судья биатлонного старта Сергей Просвирнин
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристина внимательно наблюдает за стрельбой Максима
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт мужского лыжероллерного финала
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Когда оператор не уступает в скорости спортсменам
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Победитель мужского лыжероллерного финала Сергей Забалуев
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Случилось это в непростом 2022-м, а проводить старты взялась команда «Железного человека», получившая широкую известность в прошлом году после успешного проведения в России триатлона под брендом Ironman.
Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт женских полуфиналов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Прямая трансляция велась с нескольких камер
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт женского лыжероллерного финала
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Легенда мирового лыжероллерного спорта Ксения Конохова (номер 7) внимательно следит за Кристиной Резцовой (39)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На штрафном круге
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристина Резцова перед стрельбой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На рубеже Кристина Резцова
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Серебряный» финиш Кристины Резцовой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристина Резцова. Жара!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
После финиша
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Первый блин вышел совсем не комом, ибо и своего опыта и энтузиазма хватало и лыжники с биатлонистами под предводительством двух президентов питерских федераций — Влада Сафина и Дмитрия Васильева были рядом.
После гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Победительница женской лыжероллерной гонки Наталья Матвеева принимает поздравления от Кристины Резцовой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Автограф от Максима Цветкова
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Очень заинтересованные гости состязаний — олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь и вице-президент федерации биатлона ЯНАО Юлия Макарова
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На нынешний старт, хоть он скромно носил статус регионального, приехало немало известных людей. Следующий год будет для «Спринта на Дворцовой» всероссийским.
А там и Клебо с коллегами попросятся (Йоханнес Клебо - норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира — прим. ред).
Куда им без нас.
Биатлонисты на пьедестале
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Награждение победителей лыжероллерных стартов, которые прошли накануне в Токсово
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пьедестал у юниоров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Общее фото победителей и призёров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM