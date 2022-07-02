2 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Андрей Чепакин, , 20:29 — REGNUM Дворцовая площадь в Петербурге за свою более чем 256-летнюю историю видела многое. Но на лыжах летом на ней катались не часто. Пусть даже эти лыжи с колёсиками.

Прекрасные декорации «Спринта на Дворцовой» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Пустите! У меня там, можно сказать, муж помирает, — пыталась прорваться в финишный коридор симпатичная блондинка с нагрудным номером 201. — Ваня, ты как там?!»

Волонтёры были не очень строги: «Проходите! Спасайте»!

Блондинкой была призёр последних Олимпийских игр Кристина Резцова, а Ваней её муж — известный лыжник Иван Анисимов.

Кристина Резцова и Иван Анисимов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Кристины в этот день хватало на всё: заехать в призы в лыжероллерном спринте, целовать своего Ваню, шутить и пикироваться с коллегой Максимом Цветковым и, конечно, на то, чтобы уверенно победить в своей профильной дисциплине — отрыв от других биатлонисток был не «трамвайная остановка», но внушительным.

Настроение у Кристины и Максима отличное! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Всё это было на легендарных когда-то соревнованиях «Спринт на Дворцовой». Старт принимал звёзд лыжного спорта первой величины. За их сражениями на трассе наблюдали тысячи зрителей. Но не всё хорошее у нас процветает. «Спринт» постепенно (или неожиданно, что не принципиально) завял. Но лыжники о нем помнили и лелеяли мысль о возрождении.

Город и спорт Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Арка Главного штаба — «классический» фон для гонки Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Эрмитажу «Спринт» к лицу Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Мужской старт крупным планом Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Фоторепортёр Юлия Осмоловская за работой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Падения, увы, — часть гонок Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Гонка на фоне границы безопасности Андрей Чепакин © ИА REGNUM Максим Цветков на фоне Исаакиевского собора Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Команда массажистов успевала всё Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Главный судья биатлонного старта Сергей Просвирнин Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Кристина внимательно наблюдает за стрельбой Максима Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Старт мужского лыжероллерного финала Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Когда оператор не уступает в скорости спортсменам Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Победитель мужского лыжероллерного финала Сергей Забалуев Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Случилось это в непростом 2022-м, а проводить старты взялась команда «Железного человека», получившая широкую известность в прошлом году после успешного проведения в России триатлона под брендом Ironman.

Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Старт женских полуфиналов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Прямая трансляция велась с нескольких камер Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Старт женского лыжероллерного финала Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Легенда мирового лыжероллерного спорта Ксения Конохова (номер 7) внимательно следит за Кристиной Резцовой (39) Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На штрафном круге Андрей Чепакин © ИА REGNUM Кристина Резцова перед стрельбой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На рубеже Кристина Резцова Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Серебряный» финиш Кристины Резцовой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Кристина Резцова. Жара! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

После финиша Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первый блин вышел совсем не комом, ибо и своего опыта и энтузиазма хватало и лыжники с биатлонистами под предводительством двух президентов питерских федераций — Влада Сафина и Дмитрия Васильева были рядом.

После гонки Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Победительница женской лыжероллерной гонки Наталья Матвеева принимает поздравления от Кристины Резцовой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Автограф от Максима Цветкова Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Очень заинтересованные гости состязаний — олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь и вице-президент федерации биатлона ЯНАО Юлия Макарова Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На нынешний старт, хоть он скромно носил статус регионального, приехало немало известных людей. Следующий год будет для «Спринта на Дворцовой» всероссийским.

А там и Клебо с коллегами попросятся (Йоханнес Клебо - норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира — прим. ред).

Куда им без нас.

Биатлонисты на пьедестале Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Награждение победителей лыжероллерных стартов, которые прошли накануне в Токсово Андрей Чепакин © ИА REGNUM Пьедестал у юниоров Андрей Чепакин © ИА REGNUM