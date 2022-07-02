Андрей Чепакин, 2 июля 2022, 20:29 — REGNUM Дворцовая площадь в Петербурге за свою более чем 256-летнюю историю видела многое. Но на лыжах летом на ней катались не часто. Пусть даже эти лыжи с колёсиками.

Прекрасные декорации «Спринта на Дворцовой»
Прекрасные декорации «Спринта на Дворцовой»
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Пустите! У меня там, можно сказать, муж помирает, — пыталась прорваться в финишный коридор симпатичная блондинка с нагрудным номером 201. — Ваня, ты как там?!»

Волонтёры были не очень строги: «Проходите! Спасайте»!

Блондинкой была призёр последних Олимпийских игр Кристина Резцова, а Ваней её муж — известный лыжник Иван Анисимов.

Кристина Резцова и Иван Анисимов
Кристина Резцова и Иван Анисимов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Кристины в этот день хватало на всё: заехать в призы в лыжероллерном спринте, целовать своего Ваню, шутить и пикироваться с коллегой Максимом Цветковым и, конечно, на то, чтобы уверенно победить в своей профильной дисциплине — отрыв от других биатлонисток был не «трамвайная остановка», но внушительным.

Настроение у Кристины и Максима отличное!
Настроение у Кристины и Максима отличное!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Всё это было на легендарных когда-то соревнованиях «Спринт на Дворцовой». Старт принимал звёзд лыжного спорта первой величины. За их сражениями на трассе наблюдали тысячи зрителей. Но не всё хорошее у нас процветает. «Спринт» постепенно (или неожиданно, что не принципиально) завял. Но лыжники о нем помнили и лелеяли мысль о возрождении.

Город и спорт
Город и спорт
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Арка Главного штаба — «классический» фон для гонки
Арка Главного штаба — «классический» фон для гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Эрмитажу «Спринт» к лицу
Эрмитажу «Спринт» к лицу
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Мужской старт крупным планом
Мужской старт крупным планом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Фоторепортёр Юлия Осмоловская за работой
Фоторепортёр Юлия Осмоловская за работой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Падения, увы, — часть гонок
Падения, увы, — часть гонок
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Гонка на фоне границы безопасности
Максим Цветков на фоне Исаакиевского собора
Гонка на фоне границы безопасности
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Максим Цветков на фоне Исаакиевского собора
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Команда массажистов успевала всё
Команда массажистов успевала всё
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Главный судья биатлонного старта Сергей Просвирнин
Главный судья биатлонного старта Сергей Просвирнин
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристина внимательно наблюдает за стрельбой Максима
Кристина внимательно наблюдает за стрельбой Максима
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт мужского лыжероллерного финала
Старт мужского лыжероллерного финала
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Когда оператор не уступает в скорости спортсменам
Когда оператор не уступает в скорости спортсменам
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Победитель мужского лыжероллерного финала Сергей Забалуев
Победитель мужского лыжероллерного финала Сергей Забалуев
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Случилось это в непростом 2022-м, а проводить старты взялась команда «Железного человека», получившая широкую известность в прошлом году после успешного проведения в России триатлона под брендом Ironman.

Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки
Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт женских полуфиналов
Старт женских полуфиналов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Прямая трансляция велась с нескольких камер
Прямая трансляция велась с нескольких камер
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Старт женского лыжероллерного финала
Старт женского лыжероллерного финала
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Легенда мирового лыжероллерного спорта Ксения Конохова (номер 7) внимательно следит за Кристиной Резцовой (39)
Легенда мирового лыжероллерного спорта Ксения Конохова (номер 7) внимательно следит за Кристиной Резцовой (39)
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На штрафном круге
Кристина Резцова перед стрельбой
На штрафном круге
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристина Резцова перед стрельбой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На рубеже Кристина Резцова
На рубеже Кристина Резцова
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Серебряный» финиш Кристины Резцовой
«Серебряный» финиш Кристины Резцовой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Кристина Резцова. Жара!
Кристина Резцова. Жара!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
После финиша
После финиша
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первый блин вышел совсем не комом, ибо и своего опыта и энтузиазма хватало и лыжники с биатлонистами под предводительством двух президентов питерских федераций — Влада Сафина и Дмитрия Васильева были рядом.

После гонки
После гонки
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Победительница женской лыжероллерной гонки Наталья Матвеева принимает поздравления от Кристины Резцовой
Победительница женской лыжероллерной гонки Наталья Матвеева принимает поздравления от Кристины Резцовой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Автограф от Максима Цветкова
Автограф от Максима Цветкова
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Очень заинтересованные гости состязаний — олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь и вице-президент федерации биатлона ЯНАО Юлия Макарова
Очень заинтересованные гости состязаний — олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь и вице-президент федерации биатлона ЯНАО Юлия Макарова
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На нынешний старт, хоть он скромно носил статус регионального, приехало немало известных людей. Следующий год будет для «Спринта на Дворцовой» всероссийским.

А там и Клебо с коллегами попросятся (Йоханнес Клебо - норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира — прим. ред).

Куда им без нас.

Биатлонисты на пьедестале
Биатлонисты на пьедестале
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Награждение победителей лыжероллерных стартов, которые прошли накануне в Токсово
Пьедестал у юниоров
Награждение победителей лыжероллерных стартов, которые прошли накануне в Токсово
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Пьедестал у юниоров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Общее фото победителей и призёров
Общее фото победителей и призёров
Андрей Чепакин © ИА REGNUM