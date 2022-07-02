Мехико, 2 июля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex и американская New Fortress Energy договорились возобновить проект по добыче природного газа, стоимость которого оценивается в $1,5 млрд. Об этом объявил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропес, сообщает Reuters.

Ratfink1973 Природный газ

Речь идет о разработке газового месторождения Лакач на территории Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Октавио Ромеро Оропес объявил о том, что Мексика в 2023 году почти полностью прекратит экспорт своей нефти.

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