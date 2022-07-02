Петуховский район, Курганская область, , 07:00 — REGNUM В Курганской области жительницу Петуховского района будут судить за приготовление к даче взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сведениям следствия, супруг 35-летней женщины был пьян и ехал за рулём автомобиля. Полицейские его поймали и начали оформлять протокол.

Гражданка предложила инспекторам 40 тыс. рублей. Однако те пресекли её преступные действия. Обвинительное заключение по её делу уже утверждено прокуратурой. Скоро материалы рассмотрит суд.