Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Сообщение о встрече с Папой Римским Франциском сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после недели молчания в социальных сетях. Соответствующий текст был опубликован Маском 1 июля на его личной странице в Twitter.

Илон Маск thierry ehrmann

«Для меня было большой честью встретиться накануне с Папой Римским Франциском», — написал Маск, не приводя никаких подробностей встречи с понтификом.

Данная запись стала первой после недельного отсутствия Маска в публичном пространстве. По данным портала Axios, до 16 июня Маск в среднем делал в день до 21 твита или ретвита в день. Затем его активность в соцсети стала снижаться, а в период с 23 по 30 июня Маск не проявлял никакой активности в соцсетях, в его аккаунте не появилось ни одной записи и не было сделано ни одного ретвита, что совсем нехарактерно для миллиардера.

Также отмечается, что Маск в течение как минимум девяти дней не появлялся ни на одном публичном мероприятии после своего выступления 21 июня на экономическом форуме в Катаре.

При этом аккаунт Маска в соцсети Twitter продолжает оставаться популярным, 28 июня у бизнесмена стало более 100 млн подписчиков, а один из его постов набрал 4,5 «одобрений» от пользователей и стал вторым в истории Twitter по этому показателю.

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