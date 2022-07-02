Москва, 2 июля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Высказывания украинского посла в Берлине шокировали не только Израиль, но и Запад в целом, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — заявил он.

Напомним, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии заявил, что считает борцом за свободу нацистского преступника Степана Бендеру. Также он обвинил Польшу в попытках политизировать Волынскую резню. При этом официальные лица Германии не выступили с осуждением украинского дипломата. В частности, представитель немецкого МИД заявил, что высказывание Мельника является лишь его личным мнением, а не якобы позицией Киева.