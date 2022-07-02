Сосновский район, Челябинская область, 2 июля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Челябинской области на трассе М-5 Урал произошло возгорание грузовой машины. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

61.mchs.gov.ru Пожар

Автомобиль загорелся на ходу на территории Сосновского района. К тушению были привлечены пожарные.

По словам очевидцев, грузовик сильно выгорел. Также граждане сообщают, что из-за этого инцидента движение по трассе было затруднено.