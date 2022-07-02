Тегеран, , 08:07 — REGNUM 1 июля президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с эмиром Катара заявил, что повторяющиеся антииранские обвинения Запада, когда они участвуют в переговорах с Ираном, доказывают, что страны не привержены предварительным условиям переговоров и не серьезны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сейед Ибрахим Раиси Mehr News Agency

В своем телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани президент Ирана, раскритиковав неадекватный подход Запада к взаимодействию с Исламской Республикой, заявил, что позиция Тегерана на ядерных переговорах по снятию санкций прозрачна и рациональна.

Он сослался на несколько докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о прозрачности иранской ядерной программы и о том, что инспекторы МАГАТЭ никогда не находили в ней никаких отклонений. Президент вновь подчеркнул, что повторяющиеся обвинения в адрес Исламской Республики Иран в ходе переговоров раскрывают политические намерения стран, чтобы повлиять на ход переговоров.

Раиси также заявил, что Исламская Республика Иран считает односторонние санкции несправедливыми, незаконными и противоречащими международным нормам и правилам, отметив, что Иран защищает свои права и продолжает свои усилия, направленные на отмену санкций.

Эмир Катара, со своей стороны, в телефонном разговоре высоко оценил постоянную поддержку Исламской Республикой Иран, заявив, что Доха поддерживает позицию Ирана на пути защиты своих прав.