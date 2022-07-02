Тегеран, , 08:08 — REGNUM 1 июля советник бывшего министра иностранных дел Пакистана по международному праву Сикандер Ахмед Шах заявил, что более тесное взаимодействие с Тегераном, особенно в области энергетической безопасности и борьбы с терроризмом, обеспечивает потребности и процветание Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ахмед Шах отметил, что Иран и Пакистан разделяют общие культурные, социальные и геостратегические интересы.

Подчеркнув важность использования бартерных механизмов для облегчения двусторонней торговли с Исламской Республикой, он сообщил правительству Пакистана, что сотрудничество с Ираном особенно важно по общим вопросам, таким как энергетическая безопасность или борьба с терроризмом, для обеспечения безопасности и процветания Пакистана.

Указав на важность сухопутных путей Ирана для Пакистана в торговле с государствами Центральной Азии, а также с Турцией, он заявил, что положение Ирана как региональной державы и его запасы нефти и газа должны побудить Исламабад улучшить отношения с соседним государством.