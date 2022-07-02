Абу-Даби, , 06:40 — REGNUM Население Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ощутило отголоски землетрясения, которое произошло на юге Ирана. Об этом сообщила Khaleej Times.

ОАЭ Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

О подземных толчках написали в социальных сетях жители Дубая, Абу-Даби, Шарджи и Рас-Аль-Хаймы. При этом часть из них сообщали, что колебания чувствовались в течение «нескольких секунд», а другие утверждают, что речь идет о примерно «пяти минутах».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) объявил, что в провинции Хормозган на юге Ирана зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0. После произошла серия повторных толчков. В результате ЧП в стране погибли по меньшей мере пятеро человек. Еще более десяти пострадали.

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