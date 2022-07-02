Тегеран, , 08:39 — REGNUM Новостной канал «Аль-Джазира» цитирует высказывания высокопоставленного иранского чиновника, заявившего, что Иран готов заключить ядерную сделку в течение ближайших нескольких дней, если США примут правильное решение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 июля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Тегеран не покидал стол переговоров и не покинет его, поскольку именно Вашингтон вышел из ядерной сделки и сорвал ее реализацию», — заявил государственный источник на условиях анонимности.

«Продолжение переговоров в Вене направлено на инновационное и быстрое урегулирование нерешенных конфликтов», — отметил иранский чиновник. Он также подчеркнул: «Приемлемое соглашение может быть достигнуто, однако оно зависит от реалистичности подходов Вашингтона в отношении отмены санкций».

Далее в заявлении отмечалось, что США несут ответственность за провал переговоров в Дохе и Вене, но Иран готов достичь прочного и приемлемого соглашения в течение нескольких дней, что требует «четкого решения со стороны США».

Переговоры об отмене санкций в отношении Ирана начались 27 декабря 2021 года.