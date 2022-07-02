Тегеран, 2 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В недавнем отчете, опубликованном Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), указывается, что Иран заработал более 25 миллиардов долларов дохода от экспорта нефти в 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Согласно данным IRNA, ОПЕК сообщила в своем годовом отчете о доходах от продажи нефти в 2021 году в размере 560 миллиардов долларов, что на 77 процентов больше, чем годом ранее.

Доходы 13 членов ОПЕК от экспорта нефти в 2020 году составили 317 миллиардов долларов.

Иран также заработал свыше 25 миллиардов 313 миллионов долларов от продажи нефти в 2021 году. Доходы Ирана от продажи нефти утроились по сравнению с предыдущим годом, что говорит об успешности экономической политики, проведённой новой администрацией страны под руководствомИбрагима Раиси.