Вильнюс, , 06:36 — REGNUM Позицию Евросоюза по ситуации с запретом транзита санкционных грузов в Калининград восприняли как поражение власти Литвы. Об этом 1 июля сообщает издание Der Spiegel.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Еврокомиссия (ЕК) планирует опубликовать юридическое разъяснение по перевозкам санкционных грузов между Москвой и Калининградом. В нём будет уточняться, что ограниченный объём грузов, следующих транзитом через Литву по железнодорожной ветке из России в Калининград является исключением и не затрагивается санкциями.

Отмечается, что такая позиция Евросоюза поможет положить конец спорам, приведшим к обострению отношений не только между Россией и ЕС, но и внутри самого Евросоюза. Кроме того, таким образом Евросоюз помогает «отступить, сохранив лицо» Литве.

Однако власти Литвы восприняли такой шаг Еврокомиссии как поражение и как репутационные потери. Литовский политолог Довиле Якниунайте заявила, что Евросоюз уступил, попросту испугавшись давления России. По мнению Вильнюса, после такого решения ЕК Москва будет использовать любую возможность для дальнейшего раскола Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый пакет санкций Евросоюза против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград