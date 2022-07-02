Токио, 2 июля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к северо-северо-востоку от города Макубецу на острове Хоккайдо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 321,62 километра. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологическое агентство Японии рассказало о землетрясении магнитудой 5,9 в проливе Лаперуза у берегов Сахалина. Подземные толчки ощутили жители острова Хоккайдо, а также префектуры Аомори. О пострадавших не сообщалось.