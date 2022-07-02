Берлин, 2 июля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Пожар произошел на целлюлозном комбинате в немецком городе Стендаль (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщается на сайте канадской компании Mercer, которая владеет предприятием.

Dave Hogg Пожар

Отмечается, что горели лесопилка и склад для хранения щепы. В результате происшествия никто не пострадал. В компании утверждают, что опасности для персонала и местного населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в селе Нежинка под Оренбургом произошел пожар на пилораме. Огонь охватил 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших при инциденте не было.