Москва, , 06:13 — REGNUM В субботу 2 июля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 3 июля в Москве осадки также маловероятны. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В воскресенье, 3 июля, днём в столице ожидается +29… +31 °C, по области +26… +31 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, «Желтый» уровень погодной опасности вновь объявлен Петербурге из-за очень жаркой погоды.

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