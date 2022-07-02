Сантьяго, 2 июля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому гуманитарную помощь. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

«Я также заявил, что он может рассчитывать на помощь Чили в гуманитарных вопросах», — добавил Борич.

Также он заявил о готовности осудить Россию за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Свою позицию Борич пообещал озвучить на всех международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чилийский журналист Гонсало Лира Лопес заявил о планах США устроить провокацию против России с участием Литвы и Польши. По его словам, НАТО попытается спровоцировать Москву на защиту Калининграда.