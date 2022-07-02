Калининград, 2 июля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Рабочую поездку в Калининградскую митрополию совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Поездка патриарха Кирилла в Калининградскую митрополию состоится 2 и 3 июля. В первый день поездки, 2 июля, предстоятель РПЦ проведёт епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии и совершит всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя, расположенного на площади Победы.

На следующий день, 3 июля, патриарх Кирилл совершит чин великого освящения собора равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининград на проспекте Мира. После освящения храма предстоятель РПЦ возглавит в нём божественную литургию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Спасского кафедрального собора в Пензе.