Никосия, 2 июля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Санкции, которые Кипр на европейском уровне ввёл против России, нанесли ущерб собственным секторам экономики страны, прежде всего туризму, банковской деятельности и экспорту услуг. Об этом президент Кипра Никос Анастасиадис 1 июля заявил в обращении к иностранным инвесторам на церемонии Cyprus International Investments Awards в отеле Parklane в Лимасоле.

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По словам главы Кипра, прошедшие годы оказались непредсказуемыми и неопределёнными из-за негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. После чего произошли события на Украине, последующие рост цен на энергоносители и инфляция.

Никос Анастасиадис «В то же время санкции, которые мы ввели на европейском уровне в отношении России, также оказали негативное воздействие на экономическую деятельность на острове, особенно на туризм, банковское дело и экспорт услуг, с учётом наших связей с Россией в этих областях».

При этом Анастасиадис подчеркнул, что правительство островного государства рассчитывает успешно преодолеть возникшие проблемы при помощи постоянной дифференциации кипрской модели развития, разумного управления финансами и экономикой. Президент Кипра представил иностранным инвесторам новый пакет налоговых льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, кипрский министр финансов Константинос Петридес в разговоре с главой американского минфина Джанет Йеллен заявил, что Кипр не поддерживает требование США запретить перевозку нефти из России в другие страны.