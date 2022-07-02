Тегеран, 2 июля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения, которое произошло на юге Ирана в ночь на 2 июля, сообщает иранское агентство Fars.

Yaelo Землетрясение

Речь идет о троих мужчинах и двух женщинах. Ранее было известно всего о троих погибших и 19 пострадавших. При этом 12 человек были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) распространил информацию о том, что в иранской провинции Хормозган произошло землетрясение магнитудой 6,0. В следующие два часа на юге Ирана были зафиксированы еще несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.