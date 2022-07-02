Магнитогорск, Челябинская область, , 05:40 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области открыт новый комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

Свалка Pixabay.com

Он включает в себя полигон и мусоросортировочный комплекс. «Это современный объект, качественно другой подход к обращению с отходами, экологичный и ответственный», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, городскую свалку с 1 июля закрыли. Она работала с 1957 года. Теперь на этом объекте пройдёт рекультивация.