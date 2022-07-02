Сеул, , 05:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 10 715 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них 173 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже второй раз за прошедшую неделю число выявленных пациентов с COVID-19 превышает 10 тыс. человек в сутки. Эксперты считают, что тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Южной Корее замедлился из-за ослабления ограничительных мер.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 379 552. Также за минувшие сутки в стране скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 562 человека.