Штат Нью-Йорк, США, 2 июля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Закон, значительно ограничивающий ношение огнестрельного оружия, был принят законодательным собранием американского штата Нью-Йорк. Об этом 1 июля сообщила газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Уточняется, что согласно требованиям нового закона запрещено носить огнестрельное оружие в большинстве общественных мест. В частности, введён запрет на его ношение в метро, в больницах, на территории парков, стадионов, детских садов. Кроме того, хранить оружие можно будет только в тех местах, хозяева которых подтвердили на это своё разрешение.

Новый закон о ношении огнестрельного оружия был принят в ответ на решение Верховного суда США, признавшего не соответствующими конституции ряд ограничений, действующих в штате Нью-Йорк в данной сфере. Постановление суда упрощало скрытое ношение оружия для жителей штата Нью-Йорк вне частной территории, где проживает владелец огнестрела. Благодаря решению суда, владельцам оружия не нужно будет доказывать его необходимость для самообороны, если они находятся вне территории проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Решение было принято в связи с имевшими место в последнее время в стране случаями массовой стрельбы.