Красноярск, 2 июля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. В субботу, 2 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зыкова Елена Красноярск. Парк им. Гороького

В 8:50 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью со 2 на 3 июля ожидается до +11… +13 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость западного ветра 2−7 м/с на порывах до 12 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 июля, в Красноярске до +18… +21 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью — до +10… +13 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 4 июля, в Красноярске ожидается до +20… +23 °C днём и до +11… +14°C ночью. Облачно с прояснениями, днём небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 2 июля в центральных районах Красноярского края местами грозы, в южных районах Красноярского края, в Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, в Туве при грозе шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более.

На юге Таймырского МР, в Хакасии, в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.