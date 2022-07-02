Тбилиси, , 22:17 — REGNUM Правительство Грузии, поняв, что страна не получит статус кандидата в члены ЕС, возможно, будет более тесно сотрудничать с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузия вместе с Молдавией хотели проскочить в ЕС следом за Украиной. Они выступали такими прицепными вагончиками, которые вдруг решили, что они тоже имеют какие-то особые права, особый статус и особую ситуацию. При этом мы наблюдали, что Грузии открыто отказали. Грузинское руководство, видимо, осознавало, что Евросоюз не даст статус кандидата для Грузии. В связи с этим оно проводило весьма интересную линию по отношению к Российской Федерации, в том числе, и в сфере экономики. Не исключено, что у России торговля будет развиваться именно через Грузию. Вместе с тем, Грузия всё больше присматривается к «платформе шести» и, соответственно, будет участвовать в этом интеграционном проекте с участием России. Поэтому всё это было ожидаемо, проскочить не удалось, но вот подстраховаться вовремя сумели», — сказал эксперт.

Напомним, что платформа 3+3 (Грузия, Армения, Азербайджан + Россия, Турция, Иран) предназначена для консультаций по региональной безопасности.