Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Комментарий по вопросу о спорном решении Верховного суда США, отменившего конституционное право на аборт, дал американский лидер Джозеф Байден в ходе виртуальной встречи с губернаторами, поддерживающими право женщин на данную операцию. Об этом 1 июля сообщил портал KKTV 11 News.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Виртуальная конференция была посвящена тактике защиты репродуктивного здоровья населения. К ней присоединились губернаторы таких штатов, как Северная Каролина, Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Мексико. Все губернаторы являются демократами, однопартийцами президента США Байдена, и во всех указанных штатах губернаторы способствовали принятию мер по защите права на прерывание беременности.

Байден назвал постановление Верховного суда об абортах «ужасным, экстремальным решением», по его мнению, такое решение крайне отрицательно сказывается на здоровье и безопасности миллионов женщин страны. Кроме того, американский лидер заявил, что этот вердикт, по сути, является вторжением в личную жизнь не только женщин, но и мужчин.

«Я разделяю общественное возмущение этим экстремистским вердиктом, который стремится повернуть Америку вспять, во времена с меньшим количеством прав у людей, меньшей автономией и политиками, вторгающимися в самые личные решения не только женщин. Вы обнаружите, что распространят это решение и на мужчин», — пояснил глава Белого дома.

Американский лидер указал, что республиканцы, вероятнее всего, предпримут попытку ввести национальный запрет на аборты, в случаен, если получат большинство в Конгрессе США. Поэтому Байден призвал всех проголосовать на выборах в палату представителей, которые состоятся осенью этого года. Глава Белого дома пояснил, что сейчас в Сенате недостаточно голосов для того, чтобы сенаторы-демократы могли защитить право женщин на прерывание беременности по всей стране, поэтому на выборах нужно переломить ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден готов поддержать идею отмены филибастера, чтобы, вопреки влиянию республиканцев в Конгрессе, демократы смогли защитить права женщин на аборт на национальном уровне

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