Исламабад, 2 июля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Фестиваль манго начался в столице Пакистана Исламабаде в честь 75-летней годовщины независимости страны, сообщает пресс-служба пакистанского МИД.

Counselling Манго

Глава пакистанского внешнеполитического ведомства Билавал Бхутто Зардари отметил, что фрукт сыграл большую роль в установлении дипломатических отношений с республикой. По его словам, Пакистан стал знаменитым благодаря своей «дипломатии манго». Зардари подчеркнул, что манго из Пакистана пользуются чрезвычайной популярностью во всем мире из-за большого количества производимого фрукта, а также из-за его высокого качества.

«Мы считаем, что пакистанские манго являются самыми лучшими и самыми вкусными в мире», — отметил министр.

Также он призвал послов и дипломатов иностранных государств к совместной работе по популяризации фрукта во всем мире. Сам Зардари добавил, что его семья владеет несколькими фермами по выращиванию манго, и он угощает своим урожаем министров иностранных дел различных государств.