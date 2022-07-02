Вашингтон, 2 июля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Новые предложения администрации президента США Джозефа Байдена о местах для добычи нефти противоречат его предвыборным обещаниям по климату и сокращению добычи полезных ископаемых. Об этом 1 июля пишет издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Речь идёт о предложении, опубликованном министерством, отвечающим за земли и природные ресурсы. Согласно плану, для бурения предложено не более десяти мест в Мексиканском заливе и одно в заливе Кука, но в будущем план может быть уточнён, а окончательная программа может включать меньше предложений о лизинге.

По мнению издания, план полностью противоречит предвыборным обещаниям Байдена сократить выбросы к 2030 году наполовину, в сравнении с уровнем 2005 года. Кроме того, указывается, что американский лидер во время своей предвыборной кампании обещал навсегда прекратить добычу полезных ископаемых на федеральных землях. Все эти обещания полностью расходятся с тем, что предлагает сейчас администрация Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал попытку убедить президента США Байдена не ограничивать поставки нефти из России.