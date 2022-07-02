Лондон, 2 июля, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Более трёх тысяч мигрантов прибыли за июнь в Великобританию, это рекордное количество за первую половину текущего года. Об этом 2 июля сообщает телеканал Sky News.

Мигранты

Люди прибывали в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Ла-Манш пересекли 12,7 тыс. человек. За весь прошлый год в Великобританию таким образом попали 28 тыс. мигрантов.

Чаще всего в Великобританию в поисках лучшей жизни направляются граждане Ирака, Ирана, Сирии и Эритреи.

В апреле текущего года Великобритания подписала соглашение с Руандой, согласно которому лица, признанные правительством Британии нелегальными мигрантами, будут депортированы на родину. Первая отправка мигрантов в Руанду должна была состояться в июне, но рейс был отменён, так как ЕСПЧ вынес решение, которое вызвало недовольство в парламенте Великобритании.

Кроме того, в парламенте Великобритании предложили усилить контроль за нелегальными мигрантами, снабжая их электронными браслетами для слежки. Против этой инициативы выступает оппозиция, считающая такие методы антигуманными.