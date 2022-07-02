Москва, 2 июля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Более 50 очагов природных пожаров ликвидировали на территории России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«За сутки в 20 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 53 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1 230 га», — рассказали в ведомстве.

В их ликвидации принимали участие около трех тысяч сотрудников ведомства, а также 400 единиц спецтехники. При этом в одном из наиболее пожароопасных регионов России — Якутии — за сутки потушили три лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Якутии действовало 48 очагов природных возгораний общей площадью около 38 тыс. гектаров. Только за одни сутки в регионе ликвидировали 21 лесной пожар, а также обнаружили 13 новых очагов.