Тегеран, , 03:36 — REGNUM Как минимум три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 на юге Ирана. Об этом 2 июля сообщает агентство Fars.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Землетрясение произошло 1 июля в 23:25 по всемирному координированному времени (02:25 мск 2 июля) в провинции Хормозган, эпицентр располагался в 61 км на северо-восток от города Бендер-Ленге (население около 22,7 тыс. человек). Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Иране магнитудой 6,0.

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