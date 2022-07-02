Тегеран, 2 июля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 на юге Ирана. Об этом 2 июля сообщает агентство Fars.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Землетрясение произошло 1 июля в 23:25 по всемирному координированному времени (02:25 мск 2 июля) в провинции Хормозган, эпицентр располагался в 61 км на северо-восток от города Бендер-Ленге (население около 22,7 тыс. человек). Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Иране магнитудой 6,0.