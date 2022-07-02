Таллахасси, США, 2 июля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя Altas V с двумя военными спутниками на борту состоялся в США, сообщает пресс-служба американской компании United Launch Alliance.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Сообщается, что корабль уже стартовал с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На его борту находятся два спутника для военных нужд США. Один предназначен для получения более четких изображений с участков поля боя. Назначение второго спутника не разглашается по соображениям секретности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне был отменен старт ракеты-носителя Altas V в США. Изначально запуск переносился на более чем час из-за облачной погоды, а потом был и вовсе отменен из-за надвигавшейся грозы.