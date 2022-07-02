Анапа, Краснодарский край, , 02:53 — REGNUM Нашествие божьих коровок могут наблюдать туристы и жители города-курорта Анапы в Краснодарском крае. Об этом 1 июля рассказало издание «Кубанские новости».

Алтай. Лето. Божья коровка Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Огромное количество маленьких красных в чёрную крапинку жучков наблюдается в городе повсюду. Насекомые заполоняют любое свободное пространство, садятся полчищами на траву, стены, людей, — повсюду.

По словам экспертов-биологов, насекомые в целом не несут опасности для людей, могут отмечаться лишь случаи аллергии, но и они редки. Биологи утверждают, что данный вид божьих коровок является азиатским, эти насекомые часто могут размножаться вспышкообразно.

Божьи коровки представляют опасность для местных видов насекомых, так как подъедают их кормовую базу. После сокращения тли, которая является основным кормом для этого жука, большая часть божьих коровок погибнет, часть проживёт до зимних заморозков.

Туристы реагируют на нашествие насекомых спокойно, многие фотографируют и снимают видео с полчищами божьих коровок для социальных сетей.