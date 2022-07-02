Минск, , 21:55 — REGNUM Белорусский оппозиционер Александр Василевич покинул Белоруссию спустя пять месяцев после того, как вышел на свободу из СИЗО. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Василевич — один из немногих оппозиционеров, освобождëнных в Белоруссии после президентских выборов 2020 года. Его задержали 28 июля 2020 года, когда он попытался подать документы для поручительства за кандидата в кандидаты на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Василевич получил 14 суток ареста, а позже ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2022 года суд признал Василевича виновным и присудил три года колонии общего режима. Однако его освободили в зале суда в связи с истечением срока привлечения к ответственности.