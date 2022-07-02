Донецк, , 02:17 — REGNUM Орден Мужества передал Елене Павловой, вдове Арсена Павлова, известного как «Моторола», первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом 1 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Арсений Павлов (Моторола) Andrew Butko

«Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом за героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, наградил полковника Арсения Сергеевича Павлова орденом Мужества», — сообщил глава ДНР.

Пушилин уточнил, что награду вдове Арсена Павлова вручил перед строем бойцов батальона «Спарта» первый замруководителя администрации президента России Кириенко. Глава ДНР добавил, что Арсен Павлов является настоящим русским воином, примером мужества и героизма.

Батальон «Спарта», командиром которого был Арсен Павлов (позывной «Моторола») принимал участие в боевых действиях в Славянске, Иловайске, Дебальцево и в аэропорту Донецка. Указ о награждении Арсена Павлова посмертно орденом Мужества подписал 20 мая 2022 президент России Владимир Путин.

Арсен Павлов был убит в Донецке 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства в лифте его дома.