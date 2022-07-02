Минск, 2 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. За пять месяцев 2022 года торговый оборот Белоруссии со странами Евросоюза упал на четверть. Об этом сообщает «ОфисЛайф» со ссылкой на данные Белстата.

Экономические графики

Если в 2021 году товарооборот Белоруссии с ЕС за январь-май составил $6,26 млрд, то в 2022-м за такой же период — только $4,69 млрд.

Экспорт белорусских товаров в ЕС упал почти на 21% — до $2,9 млрд (против $3,76 млрд годом ранее), импорт снизился на почти 31% — до $1,79 млрд с $2,59 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввëл несколько пакетов санкций в отношении Белоруссии после протестов 2020 года и начала спецоперации России на Украине.